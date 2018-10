//Allende enfrentará una causa penal por agredir a la ministra de Salud

Vale destacar que por el mismo delito que probablemente se le imputará a Allende, la cúpula gremial de UPCN está siendo juzgada en juicio oral y público junto al ex ministro de Salud, Ariel De La Rosa, por presionar y amenazar a la directora del Hospital de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero.

Según confirmaron este jueves fuentes judiciales al sitio Noticia Uno, este viernes “se iniciará una causa penal contra el legislador por la probable comisión del delito de coacción agravada”, ya que Velázquez es una funcionaria pública.

La decisión judicial se produjo tras lo ocurrido el miércoles, en el acto institucional que encabezó el gobernador Gustavo Bordet y donde el legislador increpó a la titular de la cartera sanitaria, frente a otros integrantes del gabinete provincial. “Ché, vos no me saludás”, e inquirió Allende a la ministra, y ante el silencio de Velázquez, prosiguió en tono agresivo: “Y no me des vuelta la cara”.

Con voz más elevada y en evidente actitud de superioridad física (la ministra estaba sentada y Allende parado enfrente suyo y a escasos centímetros) continuó destratando a Velázquez: “A ver cuando nos vamos a sentar a arreglar vos y yo”. “A ver cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo”, reiteró, a lo que la ministra respondió: “Yo no tengo nada que arreglar con vos, José”, lo que desató la furia del mandamás de UPCN que, visiblemente ofuscado, profirió: “Pero por qué no te vas a la mierda!”, delante de otros funcionarios que presenciaron la escena de agresión.

Tras tomar estado público el hecho, en horas de la tarde de este jueves, directores de hospitales e integrantes del equipo del Ministerio de Salud repudiaron el accionar violento de Allende y expresaron un rotundo respaldo a la titular del área. Asimismo alertaron que, “sin freno racional y legal, el sindicalista y legislador representa una amenaza a la integridad física de la ministra de Salud”.

