//¿Algo más que compañeros?: Qué pasa entre Cristina Pérez y Rodolfo Barili

Rumores y aclaraciones

En las redes sociales creen que entre las figuras del noticiero de Telefe hay algo más. La periodista habló del tema. “No pasa nada entre nosotros más que lo de siempre, que hacemos bromas, que Barili es el hombre que más me duró”, afirmó.

Rodolfo Barili y Cristina Pérez, las principales figuras del noticiero Telefe Noticias trabajan juntos desde hace 16 años. Con una gran química en pantalla, la dupla ha informado de las noticias más importantes que ocurrieron desde agosto del 2002.

Las miradas cómplices, los gestos compartidos y esa conexión entre ellos ha llevado a más de uno a especular con un posible romance. Tal es así que en las redes sociales cada tanto piden que “blanqueen” su relación.

Sin embargo, con ambos de los protagonistas solteros en la actualidad, en los últimos días, las especulaciones fueron en aumento a punto tal que varios portales de noticias se plantearon el interrogante: “¿Hay amor entre Cristina y Rodolfo?”.

En diálogo con el portal Exitoína, Cristina Pérez aclaró como es su vínculo con Barili. “Somos amigos y excelentes compañeros. Nada más”, sentenció.

“No pasa nada entre nosotros más que lo de siempre, que hacemos bromas, que Barili es el hombre que más me duró. Una bromita al final del noticiero pero no sé qué les pasó a los demás. No pasa nada, te juro”, agregó luego la conductora en diálogo con Viviana Canosa.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com