//Alerta por tormentas:”No se descarta una granizada, pero no revestiría gravedad”

El SMN renovó el alerta

El meteorólogo de Defensa civil provincial, se refirió a la situación de alarma que se generó en redes sociales. Dijo que las condiciones de inestabilidad que se presentarán “son normales y típicas de esta época”

Un audio que se viralizó en la tarde de este miércoles a través de las redes sociales en el cual se da cuenta acerca de un fenómeno de inusitada violencia. El anónimo autor cita a fuentes del Servicio Meteorológico que le pasa “toda la data”, al tiempo que habla de que caerá granizo del tamaño de “pelotitas de golf” y advierte que podrían destrozar los techos de teja.

Elonce.com dialogó con el meteorólogo de Defensa civil provincial, Alejandro Gómez, quien se refirió a la situación de alarma que se generó en redes sociales. En este sentido, descartó que las condiciones de inestabilidad sean de gravedad.

“Aproximadamente a las 21:30, el sistema frontal está llegando al extremo centro- norte de la provincia de Buenos Aires, donde comienzan a verse algunas tormentas débiles y al extremo sur de la provincia de Córdoba. Esto está provocando una rotación de vientos que tienen intensidad débil a moderada”, mencionó el meteorólogo local.

Al mismo tiempo contó que “no se observan condiciones significativas de inestabilidad. Nuestra provincia está incrementando la nubosidad, en una atmósfera un tanto pesada, con mucha humedad, pero aun así no se están registrado condiciones de inestabilidad”. En el mismo sentido, acotó que estiman que “durante el transcurso de la noche, el sistema frontal de aire frío se esté desplazando hacia el noreste, por lo que es probable que comiencen a registrarse ráfagas de viento sur, rotación de viento en el sur de Gualeguay, sur de Victoria, con incremento nuboso, gradual, y comenzarían a generarse condiciones de inestabilidad”.

En relación a las condiciones en que se desarrollaría el fenómeno de inestabilidad, destacó que en Entre Ríos “podríamos tener lluvias y tormentas pero que están dentro de lo normal de esta época, en esta zona”.

“Este sistema frontal iría avanzando hacia el centro de la provincia, de tal manera que a la zona de Gualeguay, norte de Gualeguaychú, centro y sur del departamento de Concepción del Uruguay y el departamento Paraná, estarían con rotación de vientos de componente sur, con algunas ráfagas. Estimamos que los valores máximos de las ráfagas estarían en los 60 km por hora, luego de lo cual se comenzarían a generar tormentas débiles, que podrían llegar a ser moderadas”, dijo luego.

Gómez expresó que “los registros pluviométricos no serían mayores a los 30 milímetros”.



“No se descarta que haya alguna granizada pero, por lo que estamos observando, no reviste magnitud severa, ni tampoco sería de gravedad el tipo de tormenta ni la intensidad de lluvias”.

Mencionó que este sistema “seguirá avanzando en el transcurso de la mañana de este jueves, hacia el norte de la provincia y llegaría a Concordia, Federación y Feliciano, hacia finales de la mañana o el mediodía. Hasta entonces, la región central de la provincia tendría algunas lluvias”.

Continúa el alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional renovó a las 23 un alerta por tormentas fuertes o severas para la provincia de Entre Ríos, noreste de la provincia de Buenos Aires, centro de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rio de la Plata.



“Sobre el noreste de la provincia de Buenos Aires se están desarrollando lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad. Se prevé que en las próximas horas los fenómenos se extiendan al resto del área de cobertura, pudiendo ser algunas tormentas fuertes o severas en forma aislada, acompañadas por caída de granizo, intensas ráfagas, importante actividad eléctrica y abundante caida de agua en cortos periodos. Las condiciones tenderán a mejorar de sur a norte durante el transcurso del jueves 12”, detalla. Elonce.com.

Fuente: Elonce

