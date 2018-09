//Alerta por la bacteria: “Es lo peor del mundo”, dijo el padre de la nena muerta

Víctima de la estreptococo

“Se fue mi bebé, estoy rota”, dijo la mamá de Luana, la nena de 6 años que murió por la bacteria del estreptococo en Misiones. Contó cómo fueron los síntomas y qué le dijeron los médicos. “Cuiden a sus hijos”, afirmó su padre.

Jéssica Velázquez, la mamá de Luana Martina Kruka, la nena de 6 años que murió por la bacteria del estreptococo en Misiones el sábado, contó en diálogo con Radio Nova cómo fue el proceso que terminó con la vida de su hija. “No entiendo nada de lo que pasó. Un día la placa de los pulmones estaba bien y al otro día lleno de líquidos. Se fue mi bebé, estoy rota”, expreso desconsolada la mujer.

La mujer tiene 33 años. Contó que el martes llevó a la nena al sanatorio Camino de Posadas con un cuadro de fiebre. Fue revisada por un pediatra, que descartó que se tratara de un caso de gripe A o B. El profesional la medicó y la mandó de nuevo a su casa.

Velázquez relató que al otro día le volvió a subir la temperatura y la volvió a llevar al hospital. Esa vez, los médicos decidieron internarla, sacaron radiografías de sus pulmones y comprobaron que estaban bien.

Misiones. Luana junto a su padre.

La mamá de Luana recordó que su hija le había dicho que le dolía la pierna en la zona de la ingle. También, señaló que tenía un cuadro similar a una gripe con catarro y tos, le habían salido manchitas rojas en la piel y tenía las manos y los pies de un color oscuro.

La nena empeoró y la derivaron a terapia intensiva. Tenía problemas para respirar. Cuando Velázquez les preguntó a los médicos por el dolor que su hija sentía en la pierna, le respondieron que era normal dentro de la inflamación de un tejido.

Por esas horas, Luana tosía mucho y tenía flema con sangre, publicó Clarín. A la nena le hicieron una transfusión y la entubaron el viernes. Jéssica dijo confiaba en que el procedimiento la aliviaría y tenía “toda la fe del mundo” de que se recuperaría pronto.

Luana Martina Kruka murió el sábado por un cuadro de neumonía que derivó en un paro cardiorrespiratorio. “Tenía incluso mejor semblante después de la transfusión y sus pies y sus manitos tenían mejor color. Ahora no sé qué hacer. Se fue mi bebé. Me siento rota. Esto es algo increíble”, concluyó la mujer.

Al caso de Luana, en Misiones, se sumó la muerte de una nena en Rosario y de dos chicos de 3 y 7 años en Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la Ciudad emitió una alerta epidemiológica.

Relato del padre: “Cuiden a sus hijos”

“El martes la llevamos con fiebre. Nos atendieron en la guardia del sanatorio Caminos. No dijeron que le demos ibuprofeno”, explicó José Martín Kruka, el papá de Luana, de 7 años, que falleció por neumonía el pasado sábado, en el comienzo del relato crudo, duro, fuerte y penoso de cómo fueron las últimas horas de su hija.

“Luana se fue porque no aguantó su corazoncito, el martes la llevaron a la guardia con gripe y fiebre aparentemente, dolor intenso en el cuerpo, la atienden en la guardia del Caminos, nos dan las indicaciones, ibuprofeno y una dieta liviana, y bajar la temperatura con paño frío”, explicó el papá José Martín a Radioactiva 100.7.

“Pero no mejoraba, continuaba la fiebre y los dolores en el cuerpo, un dolor intenso en su piernita, la llevamos de nuevo el 5 a la mañana porque no mejoraba, ese día nos dijeron que le dieran amoxicilina e ibuprofeno, lo mismo, pero no mejoraba, no reaccionaba, yo la notaba rara y diferente. A la tarde la llevamos de nuevo y a la tardecita la dejan en observación por unas horas, le ponen suero porque estaba deshidratada y tenía vómitos (seis, siete veces)”.

“Cuiden a sus hijos porque esto es lo peor del mundo. Luana era la nena más sana. Hacía aerobic, hacía patín. Y empezó con una gripe y ahora ya no la tengo más”.

El jefe de Infectología del Hospital Gutiérrez, Eduardo López, dijo que las muertes en Buenos Aires “fueron casos excepcionales” y aseguró que “no hay un brote y no hay vacuna que lo prevenga”. Por eso, remarcó la importancia de detectar los síntomas y llevar a tiempo a los chicos al médico. Los síntomas son dolor de garganta con fiebre alta y molestia para tragar, o lesiones en la piel en forma de granitos o pequeñas lastimaduras.

El médico manifestó que se trata de la misma bacteria que produce la enfermedad de la escarlatina que, cuando pasa a sangre e impacta en otros órganos, da la forma de enfermedad invasiva que es grave y fallecen del 20% al 30% de los infectados. Sin embargo, insistió en que los cuadros que pasan a sangre son excepcionales y suelen ocurrir en pacientes con infecciones previas por varicela o que reciben alguna droga inmunosupresora. En el caso de los nenes de 3 y 7 años que murieron en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, aclaró que llegaron tarde a la consulta.

