//Agmer resolvió paro de 48 horas para los días 10 y 11 de abril

Sesiona en Colonia Avellaneda

Agmer sesionó en la escuela Artigas de Colonia Avellaneda. En la tarde de este viernes resolvió paro de 48 horas para los días 10 y 11 de abril, con movilización a Casa de Gobierno.

Este viernes venció la paritaria docente. La provincia garantizó como piso el 15 % en tres tramos, que se revisarán en forma inmediata si el índice inflacionario lo supera. El encuentro paritario de hoy fue el último y la cuestión salarial se dirimirá en la justicia. Ya los gremios habían adelantado que la consideraban insuficiente.

El gobierno pidió la conciliación obligatoria. La medida fue dispuesta por el Congreso, tras el rechazo al ofrecimiento salarial del Gobierno en la audiencia paritaria que tuvo lugar, también este viernes, en horas de la mañana, en la Secretaría de Trabajo. Allí, la patronal insistió con su oferta de un aumento salarial del 15%, en tres tramos, modificando únicamente los porcentajes, oferta que fue rechazada en ese mismo ámbito por los representantes paritarios de AGMER.

Agmer dispuso paro de 48 horas

El Congreso de AGMER reunido en la localidad de Colonia Avellaneda dispuso un paro de 48 horas para el martes 10 y miércoles 11 de abril, con movilización provincial el día 11.

El secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, indicó a Elonce TV que hasta el momento no han recibido ninguna cédula, “no estamos notificados, nos hemos enterado por los medios de comunicación. La debemos recibir oficialmente, por cédula judicial para, de esta manera, notificarnos de la situación”.

“Hoy cerramos una etapa de la Ley de Paritarias, a partir de que hubo dos propuestas de incremento del 15 % y de entender que no se actuó de buena fe por parte del gobierno que no tuvo voluntad de negociación. Si hubiera habido voluntad, la propuesta hubiese sido del 17 % hacia arriba, que fue la última que habíamos rechazado. En ese contexto, desde el gremio ya habíamos declarado el estado de conflicto. Finalmente en este encuentro, que esperábamos que nos hicieran una propuesta superadora, no la hicieron cerrándose esta primera etapa de la paritaria, donde las partes quedamos liberados para llevar adelante las medidas de acción que entendiéramos”, aseveró.

En el mismo sentido, afirmó que este Congreso “que por unanimidad nos había autorizado a entrar en la paritaria con la expectativa de lograr en ese marco, una propuesta, como no ocurrió definió un plan de acción de 48 horas con movilización”.

Pagani dijo al mismo tiempo que en el Congreso de este viernes “hubo 127 congresales que representaron a los 17 departamentos de la provincia”.

“Si esa cédula de notificación nos llega, habría que discutir y pensar en otro escenario. Siempre será un Congreso de Agmer el que va a acatar o no, lo que esa cédula plantee“, definió el secretario General de Agmer.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en TwitterNogoyá

Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com