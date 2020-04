//AGMER: «Basta de mentiras Bordet»

Nogoyá

Pasados algunos minutos de las 19 Agmer trasladó un mensaje de prensa en el cual cuestiona fuertemente un pedido del CGE, remitido por WhatsApp, en el cual solicitarían registros gráficos del trabajo de todo el personal de la escuela y alumno/as con la idea es visualizar su esfuerzo y el cumplimiento de los niños y sus familias desde sus casas, tildando al discurso del Gobierno Provincial demagógico que sin descaro miente a los ciudadanos ante una crisis sin precedentes el CGE.

EL COMUNICADO

¡¡¡BASTA DE MENTIRAS BORDET!!!

Mientras miles de familias sufrimos el proceso de la Pandemia Mundial y los docentes trabajamos desde nuestros hogares para cumplir con el compromiso de enseñar en una modalidad no planificada ni practicada con anterioridad, sino más que nada improvisada y “como se puede”; con las escuelas elaborando viandas de comida para los niños que no llegan a cumplir lo mínimo de la alimentación básica, con partidas duplicadas que no llegan, con cuadernillos para los estudiantes que no llegan a todos (solo para algunos) en un discurso del Gobierno Provincial demagógico que sin descaro miente a los ciudadanos ante una crisis sin precedentes el CGE pide lo siguiente: “Desde prensa de CGE solicitan que enviemos algunas fotos o video de no más de 20 segundos que den cuenta del trabajo de todo el personal de la escuela (incluyendo cocineros, maestranza, directivos, docentes, familias), de los alumnos/ as. La idea es visualizar su esfuerzo y el cumplimiento de los niños y sus familias desde sus casas. IMPORTANTE: las fotos de los niños en lo posible de espaldas, de costado o aún más acotadas (por ejemplo, la mano con el lápiz y el cuaderno) para resguardar los Derechos de los niños y las niñas.”

¿Difundir qué? ¿Un falso mensaje a la ciudadanía que todo está bien? cuando en realidad miles de niños y niñas quedan sin la posibilidad de aprender porque no tienen los recursos básicos y con cuadernillos que en vez de llegar a sus hogares quedan en los súper monopólicos, ampliando aún más la brecha digital, quedando al descubierto las diferencias abismales entre unos y otros. Por todo lo antes expuesto desde nuestra Seccional de AGMER Nogoyá queremos decirle basta a tanta falsedad y le pedimos que en este proceso que vivimos se termine con la mentira y demagogia.

AGMER Seccional Nogoyá. Fuente: Del Éxodo

