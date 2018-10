//Afortunado: Ganó una casa en una rifa y pensó que había sacado una aspiradora

Concepción del Uruguay

El ganador fue con convocado por la institución que realizó el sorteo y “llegó con la idea que se había ganado una aspiradora, pero había sacado la casa”, contaron. El afortunado, es un joven trabajador que alquilaba.

El Círculo Católico de Obreros de Concepción del Uruguay realizó el pasado sábado, el tradicional y esperado sorteo de una Vivienda totalmente amueblada y equipada con los artículos electrodomésticos; es decir, en condiciones de ingresar a vivir.

El sorteo fue realizado este fin de semana con los números de la Lotería de Entre Ríos, con la modalidad que la “Casa Sale o Sale”, lo cual confundió al ganador, quien no se había enterado que era acreedor de una casa completamente equipada.

Sistema ganador

El integrante de la comisión del Círculo Católico de Obrero, Marcelo Gavino contó a Lt11, los avatares que pasaron, para encontrar al dueño de la casa. “La casa sale o sale. Los tres primeros números sorteados en la Lotería de Entre Ríos no fueron vendidos y el cuarto fue el que ganó. No se había enterado porque la gente mira el primer número que sale y no los demás“, afirmó.

No era una aspiradora

Gavino contó que convocaron al ganador para comunicarle que era el dueño de la casa, y el joven no estaba enterado del premio que había obtenido. “El cuarto premio era una aspiradora y el ganador fue al Círculo, ayer a la tarde (lunes), con la idea que se había ganado una aspiradora, pero en realidad había sacado la casa. Esa es la importancia del sistema de sorteo, en el que la casa Sale o Sale”, resaltó Gavino.

Una casa en el centro

Desde la institución, intentaron dar con el ganador desde el mismo día y fue, en la tarde de ayer cuando por fin pudieron encontrarse con el joven ganador, identificado como Nicolás Chichi.

“Se trata de un muchacho joven, que ha sido poseedor del número favorecido”, afirmó Gavino a LT11 y agregó que “creo que alquila, así que salió muy bien porque quedó para alguien que lo necesita. Son gente trabajadora, un laburante y está muy merecido”, dijo.

Nicolás Chichi, es el ganador de una casa amoblada y en un lugar espectacular de la ciudad de Concepción del Uruguay. “Está ubicada frente a la Escuela Normal. Tiene cocina, heladera, tres aire acondicionados, lavarropas, microondas, secador de pelo, camas en los dos dormitorios y lo único que falta, es poner las sábanas y llevar la vajilla“, afirmó Gavino.

Momentos de alegría

El joven se enteró este lunes por la tarde y “estaba muy emocionado, porque ganar una casa hoy en día, es algo importantísimo. La gente sabe que con el bono contribución del Círculo Católico de Obrero, se ayuda a las acciones solidarias que lleva adelante la institución, pero también se viven estos momentos de gran alegría”, afirmó Gavino. Elonce.com

