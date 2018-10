//Advirtieron el daño provocado a una laguna por el vuelco de aguas termales

Advirtieron las consecuencias que ocasiona el vuelco de aguas termales a una laguna de la localidad de Victoria. Se trata de Laguna del Pescado, un espejo de agua ubicado en el delta del río Paraná.

“La laguna no tiene solución, esa sal no se puede sacar. Ya está muerta. En la laguna no hay peces, no hay clorofila. El lecho es barroso y con material orgánico muerto”, aseguró a Paralelo 32 el profesor Ramiro Seliman.

“Siempre voy a la laguna a practicar deporte y he salido blanco de polvillo, de sal en el agua directa. En toda el agua de la laguna hay sal. A veces salís como si fuera del mar. Y, en la tierra, en la salida del agua de las termas en la tierra, parece una salina, no crece pasto, no crece nada. Hay un alto considerable de polvillo blanco, que es sal”, apuntó.

“Se notan los puntos blancos de sal”

Según adelantó, ya se tomaron diez muestras de distintos puntos de la laguna para medir el grado de contaminación posible por los efluentes de las termas. Las muestras, que fueron extraídas manualmente, serán analizadas en el Laboratorio Litoral de Rosario.

El docente comentó que el laboratorio hará estudios de PH, salinidad y microbiológico. “Con esos datos vamos a generar una gráfica respecto a esos puntos para tener la primera referencia. Para la segunda referencia se tomarán unas 500 o 1.000 muestras en distintos puntos”, detalló.

“Nosotros no queremos afectar a ninguna empresa privada, sólo queremos que cumplan con lo que tienen que cumplir”, aclaró en relación a Victoria del Agua, el complejo termal ubicado sobre el kilómetro 119,5 de la Ruta Provincial 11.