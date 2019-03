//Aborto a una menor: presentan sendas acciones contra el Obispado y el Estado

Concordia

La audiencia a la que está citado el Obispo será la próxima semana. “Como no hubo respuesta tenemos que seguir adelante con el trámite judicial para que se retracte”, abogado de la familia de la menor.

El abogado de la familia de la nena, Pedro Lamadrid, puntualizó que se sigue con el trámite judicial. “En Entre Ríos hay un procedimiento que se llama mediación previa obligatoria. Luego de instar el trámite de mediación, se asigna un mediador, se cita a las partes y si hay un acuerdo se hace un acta y vale como una sentencia”, dijo el letrado a nuestro medio. Se realizará la semana que viene.

“Si no se presenta el obispo (Luis Armando Collazuol), habrá no solo consecuencias jurídico, sino también un efecto social. Por un lado, desde lo jurídico, se le aplica una multa, se cierra la mediación y se abre la instancia judicial. Y en cuanto a lo social, creo que hay un efecto si no se presenta, porque se conocería que se le aplica una multa”.

Lo que había manifestado el obispo

El obispo de Concordia, monseñor Luis Collazuol repudió la realización en el hospital Masvernat de un aborto en el quinto mes de gestación a una menor que había quedado embarazada como consecuencia de una violación, feto que, aseguran los médicos, permaneció con signos vitales durante varias horas.

En un comunicado Collazuol había manifiestado su “profundo dolor” por el hecho del que se pudo tomar conocimiento, dice, a través de un medio digital, que consignó que “el bebé nació con vida y estuvo debatiéndose durante varias horas por seguir viviendo hasta que finalmente su corazoncito dejó de latir”.

“Ningún derecho individual puede justificar la eliminación de la vida humana del que no se puede defender”, afirma. Y agrega que “cuando una mujer está embarazada, no hablamos de una vida sino de dos, la de la madre y la de su hijo o hija en gestación. Ambas deben ser preservadas y respetadas. El derecho a la vida es el derecho humano fundamental”.

La causa penal

“Una vez que se agregó la pericia médica, que determina que no hubo actividad eléctrica del cerebro, que no hubo oxígeno en la sangre ni en los pulmones, es decir que nació muerto el feto, la causa penal se cerró”, destacó el letrado.

En ese sentido aseveró: “Vamos a hacer una acción contra el poder judicial porque creemos que hubo una situación de violencia institucional contra la menor, porque todos los datos que se suministraron vienen desde la justicia. En este caso responde el Estado provincial, pero no lo citamos porque está eximido de presentarse a mediación. La nena, dentro de cinco años va a saber que se habló de ella y las barbaridades que se dijeron en las redes sociales”. Para el letrado, se trata de una doble victimización.

Fuente: El Once

