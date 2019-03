//33 años de “La Carola”

La Escuela Agrotécnica Nogoyá, se empieza a gestar a principio de la década del 80, por iniciativa de un grupo de productores perteneciente a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Nogoyá, quienes sostenían que los hijos de productores e hijos de empleados rurales, tenían que tener un espacio donde continuar sus estudios secundarios orientados a la producción agropecuaria, procurando imitar a otras localidades que si la tenían. Esta idea tenía un sustento importante, ya que, a solo 6 kilómetros de esta ciudad, había un predio de 150 hectáreas, que desde la década 30 era patrimonio de la Nación y no se le había dado la utilidad adecuada, donde fue administrado por un particular y luego un anexo de la Escuela Agrotécnica “ Las Delicias”. Este predio tenía el nombre del Establecimiento Agropecuario “La Carola”, ubicado en el Ejido Norte Municipal en el camino vecinal conocido como “La Floresta”.Este anhelo, pensado y llevado a cabo hace 30 años, hoy es una realidad y no fueron pocos los esfuerzos que se hicieron en esa época para lograr llevar adelante tamaña empresa, con distintos intereses creados desde diferentes sectores sociales. Sin duda que la llegada de la democracia en el año 1983 y la creación a nivel Nacional de la Dirección de Educación Agrotécnica, facilitó en lo administrativo y circunstancial la apertura de este espacio educativo con la modalidad agropecuaria.

Es así que en el año 1986 surge como anexo del Colegio Nacional Normal Superior Doctor Antonio Sagarna el Centro de Educación y Capacitación Agropecuaria, luego se denominó Centro de Educación Agropecuaria con tres años de ciclo básico donde los egresados recibieron el título de Experto Agropecuario. En este periodo las materias humanísticas se dictaban en el Colegio, mientras que las actividades prácticas se llevaban a cabo en el predio que funciona la escuela actualmente.En el mes de marzo del año 1989 y luego de varios pasos previos se crea la Escuela Agrotécnica Nogoyá, en el predio conocido como Establecimiento “La Carola” por que se aprueba el ciclo superior, con tres años mas de duración donde los egresados recibieron el título de Agrónomos Generales.

En el año 1992 se crea la Ley de Nacional de Transferencia Nº 24049 y Dcto 964/92 donde dicta que todas las Escuelas Nacionales pasan a pertenecer a la Provincia de Entre Ríos. El 1/1/93 nuestra institución pasa a llamarse Escuela Agrotécnica Nogoyá “La Carola” y actualmente se llama Escuela de Educación Agrotécnica Nº 2 Ex 814.Para nuestros superiores el nombre de “La Carola”, era desconocido totalmente, pero para la comunidad de Nogoyá y zona, se transformaba en el nombre por el cual hoy se conoce, no solo como un establecimiento educativo, sino que todos los productos de elaboración propia llevan su nombre y que han trascendido los límites de influencia.

Pero…. ¿Por qué “La Carola”?

Juan Carlos Escales, su propietario y productor, vivió en este lugar durante muchos años en una casa centenaria que hoy se conserva y de la unión con su señora esposa, nace una hija a quien le ponen el nombre de Carola. Por consiguiente resulta fácil imaginar porque el nombre del establecimiento agropecuario. Carola Escales, creció en este lugar y diariamente se trasladaba a la ciudad para cursar sus estudios primarios junto a otros gurices que vivían en el camino La Floresta. Continuó sus estudios secundarios en la ciudad de Buenos Aires, con el sueño de conseguir un título de maestra y volver a su querida ciudad.El destino, que a veces echa por tierra hasta cosas más simples, hizo que Carola falleciera sin poder concretar su sueño y no volviera a pisar este suelo. Juan Carlos y su Sra. Esposa, sin la fuerza y animo de seguir luchando, se van a vivir a Buenos Aires, pero sin antes tomar una decisión importante como la de donar el campo al Estado Argentino para que en la casa centenaria funcionara una escuela primaria para los hijos de productores y empleados rurales que vivían en la zona del camino a La Floresta.

Esta donación se materializa en el año 1930 y para alegría de muchos en el año 1933 se produce la apertura de una escuela primaria, tal el legado mencionado anteriormente. No fue fácil conseguir maestra o maestro para este proyecto, por lo que se tuvo que traer a un maestro de la Provincia de Mendoza, a quien le costó mucho adaptarse a nuestras condiciones o quizás no conseguir ese amor que hace falta para que las cosas amargas u oscuras se transformen en dulces y claras.Solo tres años duró esta escuela primaria, no sabemos si tuvo nombre alguno, pero sin lugar a duda hubiesen pensado como pensamos hoy nosotros desde esta entidad y es lo que queremos hacer oficial, no solo por la fuerte identidad que hoy pesa sobre los docentes, alumnos y la comunidad de Nogoyá, sino porque creemos que es un pequeño gran homenaje a la que fuera la futura heredera de este espacio, por donde anualmente caminan, corren, estudian, trabajan y se forman un centenar de jóvenes.Por lo expuesto y después de 80 años de aquella iniciativa del Sr. Escales, solicitamos que se realicen las gestiones necesarias para que nuestra escuela lleve el nombre de su hija como la del establecimiento: “La Carola”.



