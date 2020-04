//22 De Abril: “Día Internacional de la Madre Tierra»

Nogoyá

Desde el Gobierno de la Nogoyá, celebramos con este recordatorio, al Día Internacional de la Madre Tierra y por ello desde la Dirección de Medio Ambiente enviaron una reflexión, ya que en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 existe la imposibilidad, de realizar un acto.

En diálogo con este medio, el responsable de la cartera Emmanuel Main comentó: “Muchos de nosotros hemos escuchado que nuestra Madre Tierra necesita, que hagamos algo, ya que está enfermando gravemente. La realidad indica que esto es todo lo contrario, ya que nuestra Madre Tierra no nos necesita y ha dado los mejores signos de recuperación cuando nosotros, los humanos, hemos tenido que detenernos en nuestro rápido andar, obligados a quedarnos en casa por la pandemia. Noticias con videos e imágenes nos llegan continuamente de cardúmenes de peces que nadan en lugares donde nunca se los veía, ciervos y carpinchos en las ciudades, las aguas de Venecia que se ven cristalinas como nunca antes, la contaminación del aire que cae drásticamente y muchos otros ejemplos similares. Signos de una sanación y recuperación de la Tierra como nunca se ha visto”.

En este sentido, señaló: “Podemos entonces concluir que nuestra Madre Tierra no nos necesita para estar sana y muy por el contrario, nosotros como sus hijos e hijas la necesitamos todo el tiempo, ya que por ejemplo no podríamos estar 2 minutos sin respirar el aire que nos brinda sin cesar, beber su agua, comer sus alimentos y utilizar todos sus materiales para construir nuestros hogares y solventar todas nuestras actividades, ya sean turísticas, económicas, industriales entre otras”.

Por otra parte manifestó: “Todos ciudadanos, los organismos del Estado y las empresas debemos colaborar para procurar que Nuestra Madre Tierra esté sana, con su aire puro y sus aguas y suelos limpios, libres de elementos extraños como los que los humanos arrojamos o esparcimos, ya que de su estado de salud, depende nuestro estado de salud. No es posible una vida sana, en una Tierra enferma”

Además, dio una serie de recomendaciones para cuidarla como por ejemplo el control estatal en el cumplimiento de las normas ambientales y realizando campañas de concientización; separando los residuos en húmedos y secos, plantando árboles, apagando las luces que no utilizamos, no derrochando el agua, usando la bicicleta

Por último, por parte de las empresas indicó que deben tratar los residuos que generan, limpiando el agua que utilizan antes de devolverla al ambiente, cumpliendo con las exigencias ambientales de las autoridades del Estado.

